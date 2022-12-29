Головна Світ Політика
search button user button menu button

Діалог США та РФ щодо війни в Україні: Кремль виступив із заявою

Юрій Лящук
glavcom.ua
Діалог США та РФ щодо війни в Україні: Кремль виступив із заявою
У Росії та США відсутній канал діалогу
фото з відкритих джерел

Лавров переконує, що Росія не має наміру просити американську сторону про поновлення діалогу

У Москви та Вашингтона немає каналу діалогу щодо України, всі контакти зводяться до закликів бути обережними. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє «Интерфакс».

«У нас немає каналу діалогу. Американські військові кажуть, що періодично (голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк) Міллі дзвонить (начальнику Генштабу ЗС РФ) генералу (Валерію) Герасимову, (глава Пентагону Ллойд) Остін спілкувався з (міністром оборони РФ) Сергієм) Шойгу пару разів за цей час. Це добре, це корисно. Але все обмежується тим, що треба бути обережними. Ось так, якщо узагальнено», – сказав очільник російського МЗС.

Говорячи, зокрема, про контакти Росії та США щодо стратегічної стабільності, Лавров сказав: «Їх дуже цікавить відновлення інспекцій. У тому числі, природно, ми аналізуємо ситуацію, за нашою оцінкою це їм потрібно для того, щоб зрозуміти, «А якщо раптом, то чого нам чекати. Це при всіх заклинаннях про неприпустимість ядерної війни, яким ми, як і раніше, віддані».

Росія не має наміру просити американську сторону про поновлення діалогу, заявив Лавров.

«Ми не хочемо якихось висловлювати побажання, тому що вони чудово знають, що діалог переривали не ми, що зараз просити – давайте відновимо діалог, ми не збираємося, це не в нашій традиції», – сказав міністр. За його словами, «у нашій традиції – завжди відгукуватися на здорові пропозиції».

Міністр повідомив, що «з американської сторони було кілька таких неформальних пропозицій за цей період, і ми щоразу відповідали згодою».

«Матеріалізувалася одна з них – зустріч Бернса та Наришкіна в Анкарі. Зустріч передбачалася бути конфіденційною, але все це витекло, мало що тримається в секреті в наші дні. Хоча ми завжди намагаємося такої домовленості дотримуватися», – сказав Лавров.

Він зазначив, що «були й інші паралельні заходи також із посиланням на доручення з Вашингтона». «Ми не відмовлялися жодного разу, але потім ці заходи якось зійшли нанівець», – заявив Лавров.

Раніше Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати Америки під час контактів з Росією нібито заявляли про своє небажання розпочинати «пряму війну».

Також радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що після смерті президента Росії Володимира Путіна буде ще одна війна з РФ.

Читайте також: Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
Теги: війна США Україна росія Сергій Лавров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров взявся лякати Захід, щоб випросити переговори
Лавров взявся лякати Захід, щоб випросити переговори
26 грудня, 19:26
Лавров боїться, що Путіна можуть ліквідувати
Лавров заявив, що США хочуть убити Путіна
27 грудня, 07:27
Лавров занепокоєний розміщенням систем Patriot на території України
Лавров заявив про небажання США воювати з Росією
Вчора, 21:27

Політика

Діалог США та РФ щодо війни в Україні: Кремль виступив із заявою
Діалог США та РФ щодо війни в Україні: Кремль виступив із заявою
Скандал із призначенням посла Болгарії: Ілащук вже знайшла винних
Скандал із призначенням посла Болгарії: Ілащук вже знайшла винних
Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна
Арестович прогнозує ще одну війну з Росією після смерті Путіна
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
Отримав гарантії від західних країн: Вучич закликав сербів розбирати барикади
Отримав гарантії від західних країн: Вучич закликав сербів розбирати барикади
Лавров заявив про небажання США воювати з Росією
Лавров заявив про небажання США воювати з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
11K
Скандал із послом Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії
8660
Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР
7626
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
7427
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
6463
Скільки українців хочуть відновлення СРСР – опитування

Новини

Двоє важкопоранених українців прибули на лікування до Словенії (фото)
Вчора, 21:52
СБУ затримала експрацівників «Укрзалізниці», які допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Вчора, 19:23
ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Вчора, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
27 грудня, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
27 грудня, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
27 грудня, 18:02

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту