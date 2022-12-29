Діалог США та РФ щодо війни в Україні: Кремль виступив із заявою

Лавров переконує, що Росія не має наміру просити американську сторону про поновлення діалогу

У Москви та Вашингтона немає каналу діалогу щодо України, всі контакти зводяться до закликів бути обережними. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє «Интерфакс».

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«У нас немає каналу діалогу. Американські військові кажуть, що періодично (голова комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк) Міллі дзвонить (начальнику Генштабу ЗС РФ) генералу (Валерію) Герасимову, (глава Пентагону Ллойд) Остін спілкувався з (міністром оборони РФ) Сергієм) Шойгу пару разів за цей час. Це добре, це корисно. Але все обмежується тим, що треба бути обережними. Ось так, якщо узагальнено», – сказав очільник російського МЗС.

Говорячи, зокрема, про контакти Росії та США щодо стратегічної стабільності, Лавров сказав: «Їх дуже цікавить відновлення інспекцій. У тому числі, природно, ми аналізуємо ситуацію, за нашою оцінкою це їм потрібно для того, щоб зрозуміти, «А якщо раптом, то чого нам чекати. Це при всіх заклинаннях про неприпустимість ядерної війни, яким ми, як і раніше, віддані».

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Росія не має наміру просити американську сторону про поновлення діалогу, заявив Лавров.

«Ми не хочемо якихось висловлювати побажання, тому що вони чудово знають, що діалог переривали не ми, що зараз просити – давайте відновимо діалог, ми не збираємося, це не в нашій традиції», – сказав міністр. За його словами, «у нашій традиції – завжди відгукуватися на здорові пропозиції».

Міністр повідомив, що «з американської сторони було кілька таких неформальних пропозицій за цей період, і ми щоразу відповідали згодою».

«Матеріалізувалася одна з них – зустріч Бернса та Наришкіна в Анкарі. Зустріч передбачалася бути конфіденційною, але все це витекло, мало що тримається в секреті в наші дні. Хоча ми завжди намагаємося такої домовленості дотримуватися», – сказав Лавров.

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Він зазначив, що «були й інші паралельні заходи також із посиланням на доручення з Вашингтона». «Ми не відмовлялися жодного разу, але потім ці заходи якось зійшли нанівець», – заявив Лавров.

Раніше Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати Америки під час контактів з Росією нібито заявляли про своє небажання розпочинати «пряму війну».

Також радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що після смерті президента Росії Володимира Путіна буде ще одна війна з РФ.