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Зеленський привітав Рютте зі вступом на посаду генсека НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав Рютте зі вступом на посаду генсека НАТО
Зеленський побажав Рютте успіхів на цій новій посаді
фото з відкритих джерел

Президент Зеленський зазначив, що курс України на членство в НАТО є незворотним

Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО. Відповідний допис очільник нашої країни опублікував у X.

«Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і нашого партнерства з Альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО», – відзначив президент.

Зеленський також подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України протягом усього його перебування на посаді генерального секретаря НАТО. 

«Я глибоко ціную його особисті зусилля, спрямовані на об’єднання членів Альянсу, щоб допомогти Україні перемогти і зміцнити Збройні сили. Курс України на членство в НАТО є незворотним, і ми залишаємось відданими цій меті», – написав глава держави.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія.

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

«Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину», – наголосив Марк Рютте.

Новий генсек Альянсу сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року.

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Теги: Марк Рютте Володимир Зеленський президент НАТО Єнс Столтенберг

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