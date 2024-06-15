Єрмак заявив, що Україна не проти переговорів із Росією під час другого Саміту миру

Україна допускає участь Росії в другому саміті миру, але без компромісів, сказав Єрмак

Глава Офісу Президента наголосив, що поступок суверенітетом не буде

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план. Це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії. Про це інформує «24 канал».

Глава Офісу Президента наголосив, що жодного компромісу з незалежністю України та жодних поступок суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави за результатами цієї зустрічі не буде.

Але, як сказав Єрмак, українська сторона дуже чітко ставиться до філософії формули миру та процедури Саміту миру.

Україна не проти переговорів із росії під час другого саміту миру, — голова ОП Андрій Єрмак



джерело: 24 канал pic.twitter.com/RVVwSvrZOS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2024

«Завтра ми, лідери, обговоримо принципи майбутнього спільного плану, який складатиметься з формули, запропонованою українською стороною. Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн», – сказав глава ОП.

Єрмак наголосив, що лише таким чином мирний план України буде повністю готовим. Водночас глава Офісу президента сказав, що українська сторона шукає можливість представити цей план представникам Росії.

«Ми думаємо, що це може статися на другому Саміті миру, – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.