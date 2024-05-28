Україна зможе оборонятися лише до кінця 2024 року, завдяки військовій допомозі США

Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з РФ

Олександр Мережко зазначив, що затримки озброєння підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу

Військова допомога США на $61 млрд допоможе Україні оборонятися лише до кінця цього року. Про це повідомляє BBC.

Видання зауважує, що підтримки з боку США недостатньо для наступальних деокупаційних операцій, які є складнішими та дорожчими. За словами голови комітету ВР із питань зовнішньої політики Олександра Мережка, завдяки пакету допомоги Україна «матиме більше шансів вижити та утримати лінії фронту». Він також підкреслив, що Україна потребує тривалої та постійної підтримки.

«Окрім нестачі озброєння, ситуація ускладнюється і через сумніви союзників України щодо того, яку саме зброю вони готові надавати ЗСУ», – йдеться у матеріалі.

Український генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що військово-повітряні сили України вже мали б бути посилені винищувачами F-16. Та назвав затримку «боягузтвом».

До того ж Мережко зазначив, що затримки озброєння підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу. За його словами, Захід, схоже, намагається уникнути повної поразки України, не вступаючи при цьому в прямий конфлікт з Росією.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні. За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.