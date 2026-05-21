Греція затребувала від України вибачень через морський дрон

МЗС країни назвало інцидент «особливо серйозним» та очікує результатів розслідування

Греція вимагає від України вибачень через морський дрон, який виявили біля грецьких берегів у Середземному морі. Афіни стверджують, що безпілотник мав українське походження, але Київ ці твердження відкидає. Про це повідомляє CNN Greece, пише «Главком».

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що інцидент створив загрозу для безпеки судноплавства.

«Країна повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні», – наголосив Дендіас. За його словами, у Греції «немає жодних сумнівів», що йдеться саме про український морський дрон.

Також Дендіас заявив, що грецька сторона знає тип безпілотника, місце його виробництва та його призначення. «Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?», – сказав Дендіас.

Своєю чергою речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу заявила, що Афіни очікують результатів офіційного розслідування.

«Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях», – підкреслила Зохіу.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку.



Українська сторона тоді заявила, що наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами.