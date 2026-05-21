Головна Світ Політика
search button user button menu button

Греція затребувала від України вибачень через морський дрон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Греція затребувала від України вибачень через морський дрон
Рибалки у Греції підняли з моря дрон. Згодом країна заявила, що БпЛА українського походження
фото: Ekathimerini
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

МЗС країни назвало інцидент «особливо серйозним» та очікує результатів розслідування

Греція вимагає від України вибачень через морський дрон, який виявили біля грецьких берегів у Середземному морі. Афіни стверджують, що безпілотник мав українське походження, але Київ ці твердження відкидає. Про це повідомляє CNN Greece, пише «Главком».

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що інцидент створив загрозу для безпеки судноплавства.

«Країна повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні», – наголосив Дендіас. За його словами, у Греції «немає жодних сумнівів», що йдеться саме про український морський дрон.

Також Дендіас заявив, що грецька сторона знає тип безпілотника, місце його виробництва та його призначення. «Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?», – сказав Дендіас.

Своєю чергою речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу заявила, що Афіни очікують результатів офіційного розслідування.

«Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживатиме необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях», – підкреслила Зохіу.

Нагадаємо, поблизу берегів грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено безпілотний морський апарат Magura V3, який був оснащений детонаторами, але не мав вибухівки. Чорний морський дрон помітили рибалки біля мису Дукато всередині прибережної печери. Двигун апарата на момент виявлення все ще працював. Судно було оснащене сучасними антенами та системами зв’язку. 
 
 Українська сторона тоді заявила, що наразі немає жодних доказів того, що безпілотний катер, виявлений біля берегів Греції, пов’язаний з українськими операторами. 

Читайте також:

Теги: Греція безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року
Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ
24 квiтня, 03:59
Зранку Росія атакувала Чернігів безпілотниками
Атака на Чернігівщину: дрони поцілили у приватний сектор
26 квiтня, 08:53
Окупанти атакували надзвичайників у Марганці
Ворог атакував безпілотниками рятувальників у Марганці (відео)
28 квiтня, 22:01
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27
До масового виробництва систем Octopus, розроблених фахівцями ЗСУ, долучилися 29 компаній
Нова стратегія ППО: Україна готує «сюрприз» для російських «шахедів»
1 травня, 15:46
Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав дах одного з гаражів
Атака на Харків: через удар російського дрона постраждали троє людей
16 травня, 10:53
Симоньян розповіла, що її шестирічна донька вже знає про війну
Пропагандистка Маргарита Симоньян поскаржилась на атаки дронів (відео)
19 травня, 14:33
Українські безпілотники атакували техніку РФ
Українські дрони дісталися Єйська: під удар потрапила авіація РФ
15 травня, 10:48
У ЗСУ з’явився лазерний тренажер для операторів Stinger
Українська армія отримала новий інструмент для боротьби з дронами
Вчора, 18:15

Політика

Геополітична хореографія. Як Китай крутить і Путіним і Трампом, та що з того Україні
Геополітична хореографія. Як Китай крутить і Путіним і Трампом, та що з того Україні
Греція затребувала від України вибачень через морський дрон
Греція затребувала від України вибачень через морський дрон
Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами
Литва закликає Європу адаптуватися до інцидентів із дронами
Сі Цзіньпін змусив Путіна слухати «Лебедине озеро»
Сі Цзіньпін змусив Путіна слухати «Лебедине озеро»
Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини
Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян (відео)
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян (відео)

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua