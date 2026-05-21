Сі Цзіньпін змусив Путіна слухати «Лебедине озеро»

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна китайський військовий оркестр виконав «Танець маленьких лебедів» Петра Чайковського. Це уривок з балету «Лебедине озеро», яке має подвійне значення для РФ. Про це повідомляє «Главком».

На честь візиту кремлівського диктатора Пекін організував урочистий прийом для гостей. Російські ЗМІ опублікували меню та програму заходу, де був зазначений «Танець маленьких лебедів».

Для Росії балет «Лебедине озеро» Петра Чайковського має подвійне значення. З одного боку, це головний культурний бренд та символ «великої російської культури», яким країна століттями хизувалася на міжнародній арені. З іншого – це головний маркер політичної катастрофи, смерті вождів та зміни влади. У свідомості кількох поколінь цей балет асоціюється не з високим мистецтвом, а з державними переворотами та цензурою.

У Радянському Союзі телебачення та радіо повністю контролювалися владою. Коли в країні ставалося щось екстрене, чиновники не знали, як реагувати, і чекали на інструкції згори. Щоб заповнити ефір без загрози «бовкнути щось зайве», керівництво Держтелерадіо вмикало нейтральний, довгий і заздалегідь схвалений запис класичної музики.

Коли один за одним помирали керівники СРСР – Леонід Брежнєв, Юрій Андропов та Костянтин Черненко – радянські люди дізнавалися про це не від дикторів. Щойно по телевізору без упину починали крутити танець маленьких лебедів, усі розуміли: у Кремлі хтось помер.

Кульмінація цього явища відбулася 19 серпня 1991 року під час спроби державного перевороту. Поки в Москві на вулиці виходили танки, а доля країни вирішувалася на барикадах, усі державні телеканали весь день по колу транслювали запис балету. Це була спроба влади приховати хаос і продемонструвати удавану «стабільність».

Сьогодні ж фраза «ввімкнути Лебедине озеро» в контексті Росії перетворилася на стійку метафору, яка означає кінець диктатури, смерть правителя або розвал системи.

Як відомо, у середу, 20 травня 2026 року, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані.

До слова, російський диктатор Путін не зміг домовитися з Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час візиту до Пекіна, що, за словами експерта Андрія Коваленка, свідчить про небажання КНР поспішати з новими масштабними енергетичними проєктами та збереження залежної позиції Москви.