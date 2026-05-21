Офіс президента відреагував на готовність Лукашенка зустрітися із Зеленським

Наталія Порощук
Лукашенко заявив, що готовий відвідати Україну
Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським і допустив можливість зустрічі в Україні. На ці заяви відреагував Офіс президента, передає «Главком».

«Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті до цього. У будь-якому місці – в Україні, Білорусі – я готовий зустрітися з ним і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, можливо, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що…», – сказав Лукашенко.

На заяви Лукашенка відреагував Офіс президента: «Та ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього «готовілось нападєніє», то про що тут говорити».

Офіс президента додав, що президент Володимир Зеленський сьогодні був у Славутичі, спілкувався з громадами, зокрема, щодо таких питань.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

