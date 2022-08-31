Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна

Російські пропагандисти назвали нову причину відсутності успіхів на передовій

Російські загарбники знайшли нове виправдання тому, що плани швидкої окупації України дають збій. Зокрема перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа у розмові з пропагандистськими ЗМІ назвав нову причину відсутності поспіху зі «спеціальною військовою операцією» (СВО) Росії в Україні.

За його словами, її немає, оскільки на порядку денному стоїть інше питання. «Наразі питання стоїть єдине – це збереження життя людей, ми не поспішаємо, не поспішаємо – ми бережемо життя людей – це найголовніше», – пояснив депутат.

Також рашисти вирішили змінити назву своє «спецоперації». Зокрема депутат Держдуми від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що спеціальної військової операції (СВО) Росії в Україні слід надати нового статусу – статусу контртерористичної.

Нагадаємо, російська пропаганда міняє «спеціальну операцію» на співзвучну «соціальну газифікацію». Тепер Путін розказуватиме про перемоги в іншій царині. Для цього вже сьогодні, 31 серпня, Путін на нараді з урядом обговорить перебіг «соціальої газифікації».

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