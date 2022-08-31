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Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
Рашисти раптом згадали за мирне населення, яке знищують щодня
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти назвали нову причину  відсутності успіхів на передовій

Російські загарбники знайшли нове виправдання тому, що плани швидкої окупації України дають збій. Зокрема перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа у розмові з пропагандистськими ЗМІ назвав нову причину відсутності поспіху зі «спеціальною військовою операцією» (СВО) Росії в Україні.

За його словами, її немає, оскільки на порядку денному стоїть інше питання. «Наразі питання стоїть єдине – це збереження життя людей, ми не поспішаємо, не поспішаємо – ми бережемо життя людей – це найголовніше», – пояснив депутат.

Також рашисти вирішили змінити назву своє «спецоперації». Зокрема депутат Держдуми від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що спеціальної військової операції (СВО) Росії в Україні слід надати нового статусу – статусу контртерористичної.

Нагадаємо, російська пропаганда міняє «спеціальну операцію» на співзвучну «соціальну газифікацію». Тепер Путін розказуватиме про перемоги в іншій царині. Для цього вже сьогодні, 31 серпня, Путін на нараді з урядом обговорить перебіг «соціальої газифікації».

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Теги: росія війна путін

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