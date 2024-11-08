Криза у ФРН залишила Європу беззахисною перед Трампом – WSJ

The Wall Street Journal: Канцлер Олаф Шольц розвалив коаліцію, і таким чином це може призвести до зростання внутрішньої незгоди та політичного застою у Німеччині

Політична криза в Німеччині, однієї з ключових держав ЄС, залишила Європу у стані невизначенності перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це пише The Wall Street Journal.

Раніше на тлі проблем із погодженням бюджету ФРН на 2025 рік канцлер Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера та намір звернутися в січні до бундестагу з проханням про вотум довіри. Це ознаменувало розпад правлячої світлофорної коаліції (свою назву вона отримала за кольори партій, що входять до неї: червоний – у соціал-демократів (СДПН), до яких належить Шольц, жовтий – у СвДП, зелений – у «Зелених» – «Главком»).

Канцлер дорікнув лідеру ВДП в тому, що той дбав лише про інтереси власної партії, у тому числі блокуючи закони, що не належать до сфери його компетенції. Лінднер у відповідь звинуватив Шольца у розвалі коаліції. Новим міністром фінансів стане радник Шольца з питань економіки та фінансів Йорг Кукіс, повідомив представник уряду Штеффен Хебештрайт. Дострокові вибори можуть відбутися не пізніше за кінець березня.

Трамп пообіцяв після переобрання запровадити 20% мита на весь імпорт із Європи та 60-відсоткові – з Китаю, що, згідно з оцінками Інституту економічних досліджень ifo у Мюнхені, скоротить німецький експорт до США та Китаю на 15% та 10% відповідно. Мита можуть коштувати німецькій економіці €33 млрд ВВП, вважають аналітики Ifo.

На думку голови відділу макроекономіки ING Карстена Бжескі, через політичну невизначеність Німеччина вже взимку може повернутися до рецесії.

Тим часом, «відкрита ворожість» обраного президента США до України посилює тиск на Європу, пише газета. Трамп погрожував європейським союзникам по НАТО, що не захищатиме їх від Росії, якщо вони не виконають фінансових зобов'язань перед альянсом.

Шольц після розпаду правлячої коаліції розраховує ухвалити деякі термінові законопроекти — зокрема про економіку, допомогу Україні, безпеку та імміграцію. Наразі Німеччина виділила Україні понад €15 млрд ($16,2 млрд), що робить її другим великим союзником Києва після США. Німеччиною після розвалу правлячої коаліції тепер управляє уряд меншості, що складається з представників СДПН та «Зелених», і йому доведеться заручатися підтримкою опозиційного блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) за погодженням будь-якого законопроєкту до проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий запросити в Бундестазі вотум про довіру уряду Олафа Шольца.