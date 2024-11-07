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Президент Німеччини готовий оголосити дострокові вибори

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Президент Німеччини готовий оголосити дострокові вибори
Штайнмаєр прокоментував ситуацію, що склалась у політиці Німеччини
фото із відкритих джерел

Президент Штайнмаєр дав зрозуміти, що якщо канцлер Шольц втратить вотум довіри, він дозволить провести нові вибори

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий запросити в Бундестазі вотум про довіру уряду Олафа Шольца. Про це пише BR. Як федеральний президент саме він повинен буде прийняти рішення про розпуск Бундестагу.

Штайнмайєр заявив сьогодні, 7 листопада: «Якщо Бундестаг позбавить федерального канцлера довіри відповідно до статті 68 основного закону, то я готовий ухвалити таке рішення. У нашій конституції це рішення ухвалюється за певних умов. Але нашій країні потрібна стабільна більшість і уряд, здатний діяти. Це буде моїм критерієм».

Зараз не час для тактики та сутичок, заликав Штайнмаєр у Берліні. Президент ФРН підкреслив, що німецька демократія сильна. «Кінець коаліції – це не кінець світу. Це політична криза, яку ми повинні залишити позаду». 

Нагадаємо, що напередодні Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який за сумісництвом очолював Вільну демократичну партію Німеччини. Звільнення Лінднера ставить хрест на правлячій коаліції ФРН. Шольц також заявив, що на початку наступного року порушить у бундестазі питання вотуму довіри уряду, а дострокові вибори до парламенту таким чином можуть відбутись до кінця березня 2025 року. Пізніше стало відомо, що уряд Німеччини слідом за главою Мінфіну ФРН Крістіаном Лінднером залишать ще три міністри від Вільної демократичної партії. Йдеться про міністрів юстиції, транспорту, а також науки, досліджень та освіти. 

Утім ці політичні ротації закінчились тим, що місце звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, обійматиме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. А місця міністрів  займуть представники німецької партії «Зелених».

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Теги: міністр вибори Бундестаг партії криза президент демократія звільнення хрест

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