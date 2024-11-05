Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
Трамп заявив що і його поразка на виборах у США може статись
фото із відкритих джерел

Трамп публічно заявив, що може програти на виборах президента США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

«У мене досить суттєва перевага, але можна сказати, що можу програти. Погані речі можуть відбуватися», – заявив Трамп.

До слова, чинний віцепрезидент США, кандидатка на пост глави держави від демократів Камала Гарріс випереджає свого суперника, кандидата від республіканців Дональда Трампа на 4 відсоткових пункти, свідчать результати опитування PBS News/NPR/Marist, проведеного напередодні виборів. Гарріс користується підтримкою 51% респондентів, тоді як Трампа підтримують 47%, показало опитування.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп партії вибори у США Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вашингтон готується до всіх можливих сценаріїв»
Вибори у США. Будуть сюрпризи
Вчора, 11:59
Поштовим та достроковим очним голосуванням в США скористалось вже біля 70 млн. виборців
Ранні голоси на користь Гарріс: що це значить для остаточного результату
Вчора, 19:25
«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
5 жовтня, 19:37
Фіцо вчергове повторив наратив про те, що членство України в НАТО могло б стати основою для третьої світової війни
Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО
6 жовтня, 22:45
Президент зауважив, що його місія як президента Тайваню полягає в захисті та розвитку країни
Президент Тайваню зробив різку заяву про взаємовідносини з КНР
10 жовтня, 10:01
«Unleashed – це захоплива розповідь про останні буремні роки», – заявили у видавництві HarperCollins
Мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у перший тиждень продажів
15 жовтня, 20:51
Президент США Джо Байден залишає виборчу дільницю після голосування в Нью-Каслі, штат Делавер
Байден достроково проголосував на виборах президента (відео)
28 жовтня, 19:15
За Майю Санду проголосували майже 930 тис. громадян Молдови
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Вчора, 15:18
Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада
Результати виборів у Молдові та нові угоди України зі Світовим банком. Головне за 4 листопада
Вчора, 21:00

Політика

«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Понад 100 західних діячів закликали убезпечити Україну від «мюнхенської змови»
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду
Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
15K
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
5032
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
4736
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
2991
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua