«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах

Трамп заявив що і його поразка на виборах у США може статись

Трамп публічно заявив, що може програти на виборах президента США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу ABC News припустив, що може програти на виборах глави Білого дому. При цьому він вважає, що має істотну перевагу над його конкуренткою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

«У мене досить суттєва перевага, але можна сказати, що можу програти. Погані речі можуть відбуватися», – заявив Трамп.

До слова, чинний віцепрезидент США, кандидатка на пост глави держави від демократів Камала Гарріс випереджає свого суперника, кандидата від республіканців Дональда Трампа на 4 відсоткових пункти, свідчать результати опитування PBS News/NPR/Marist, проведеного напередодні виборів. Гарріс користується підтримкою 51% респондентів, тоді як Трампа підтримують 47%, показало опитування.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.