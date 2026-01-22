Зеленський провів розмову з прем'єром Норвегії

Головна Світ Політика
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Володимир Зеленський на зустрічі з Йонасом Гаром Стере у жовтні 2025 року
фото: Офіс президента

Глава української держави розповів прем'єру Норвегії про ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії з Йонасом Гаром Стере. Під час розмови лідери обговорили підсумки Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це президент написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Дуже ціную наш обмін думками. Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і про наші дипломатичні плани. Зустрічі, робота над документами. Зараз наша команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками», – написав Зеленський.

Глава української держави також розповів прем'єру Норвегії про ситуацію в Україні та поділився думками щодо потреб України у захисті.

«Обговорили також підсумки цьогорічного «Давосу». Точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом – усі у Європі. Дякую Норвегії за всю підтримку, і особливо підтримку енергетичну!», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським лідером Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він назвав переговори продуктивними й змістовними.

Також Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави пригадав торішній виступ у Давосі, де він закінчив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищати себе». Зеленський наголосив, що минув рік і нічого не змінилося. Він закликав європейських лідерів до активних дій, зокрема арештовувати російські танкери «тіньового флоту» та посилювати оборонні спроможності.

Теги: переговори Володимир Зеленський Норвегія

