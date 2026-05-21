Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян

Лариса Голуб
glavcom.ua
Суд заарештував Артура Осипяна на два місяці
фото: скрин з відео
У Єревані поліція затримала голову опозиційної «Революційної партії Арцаху» Артура Осипяна. Це сталося невдовзі після того, як між політиком та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном спалахнула жорстка словесна перепалка під час мітингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вірменські медіа.

Інцидент стався під час зустрічі Нікола Пашиняна з виборцями в межах поточної агітаційної кампанії. До вірменського прем'єра підійшов опозиційний активіст Артур Осипян і публічно звинуватив голову уряду в неефективному та безконтрольному витрачанні мільярдів доларів. За словами активіста, ці кошти виділялися колишньому сепаратистському режиму в Карабаху, але осідали в кишенях місцевого клану.

Пашинян емоційно відкинув звинувачення, заявивши, що всі фінансові потоки суворо контролювалися державою. Напруга швидко переросла у взаємні образи. Зрештою, прем'єр-міністр Вірменії втратив рівновагу та в різкій формі зажадав від Осипяна піти геть.

Артур Осипян – карабаський вірменський політик та громадський діяч, голова опозиційної «Революційної партії Арцаху». Після ліквідації невизнаної Нагірно-Карабаської республіки у 2023 році та масового виходу звідти вірменського населення він переїхав до Вірменії як біженець (переселенець), де продовжив активну опозиційну діяльність.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Вірменії, Артура Осипяна затримали та доправили до Арабкірського відділу поліції міста Єреван. Йому офіційно інкримінують вчинення хуліганства через його поведінку. Суд заарештував активіста на два місяці.

«Главком» писав, що Пашинян поглузував з Путіна через заборону «Телеграму». Під час зустрічі з очільником Кремля Пашинян заявив, що у Вірменії деякі громадяни вважають, що в країні «занадто багато демократії». «Але це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні, немає жодних, взагалі жодних обмежень. І дуже багато громадян вважають, що це занадто», – пояснив Пашинян.

До слова, російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.

