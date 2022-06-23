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    Політика

    Курйоз на саміті БРІКС: прем’єр Індії говорив сам до себе (відео)

    Організатори саміту п'яти неєвропейських країн групи БРІКС не змогли облаштувати нормальний зв'язок для прем'єр-міністра Індії - Курйоз на саміті БРІКС: прем’єр Індії говорив сам до себе (відео)
    Організатори саміту п'яти неєвропейських країн групи БРІКС не змогли облаштувати нормальний зв'язок для прем'єр-міністра Індії
    фото: скріншот

    Організатори онлайн-саміту топ-п’ятірки неєвропейських країн не змогли забезпечити нормальний зв’язок

    Група БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська республіка) розпочала сьогодні, 23 червня, саміт у форматі відеоконференції.

    Під час цього заходу стався курйозний випадок. У прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді під час виступу відключився мікрофон. Тож лідери чотирьох інших країн-членів групи не змогли почути свого індійського колегу і дізнатися, про що він говорив у своїй промові.

    Президент ПАР Сиріл Рамафоса намагався просигналізувати організаторам та самому Моді про проблеми зі зв’язком, але прем’єр-міністр Індії не звернув уваги на жести партнера і продовжив виступати для самого себе.

    Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що Індія збільшила закупівля російського вугілля, купуючи це викопне паливо у країни-агресора зі знижкою до 30%.

    Додамо, що, за інформацією ЗМІ, Україна запропонувала Індії стати гарантом безпеки нашої країни і долучитися до післявоєнної відбудови української інфраструктури.

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    Теги: росія Китай Індія Бразилія БРІКС Південно-Африканська республіка
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    Курйоз на саміті БРІКС: прем’єр Індії говорив сам до себе (відео)