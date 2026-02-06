Головна Світ Політика
Reuters: Мексика шукає спосіб допомогти Кубі паливом в обхід санкцій США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Ситуація на Кубі наближається до критичної через зупинку постачання венесуельської нафти

Мексиканський уряд розглядає варіанти постачання палива на Кубу для підтримки базових потреб острова, таких як електропостачання та транспорт. Головною перешкодою залишаються погрози адміністрації Дональда Трампа запровадити високі мита для будь-якої країни, що забезпечує енергоресурсами комуністичний режим у Гавані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними джерел, високопосадовці Мексики перебувають у постійному контакті з американськими колегами. Мета переговорів – з’ясувати межі тарифної загрози, закріпленої у виконавчому указі Трампа, та знайти гуманітарне рішення для доставки палива. Мексика намагається зберегти баланс: не допустити запровадження мит, які вдарять по її власній економіці, та водночас дотриматися традиційної політики підтримки кубинського народу.

Ситуація на Кубі наближається до критичної через зупинку постачання венесуельської нафти, що стало наслідком американської блокади танкерів у грудні та арешту Ніколаса Мадуро в січні. Наразі острів змушений імпортувати дві третини палива для закриття мінімальних потреб. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вже попередив про ризик «гуманітарного колапсу» у разі подальшої відсутності енергоносіїв.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум наголошує, що американські санкції можуть призвести до катастрофи, яка безпосередньо зачепить роботу лікарень та продовольчий сектор. У зв'язку з цим Мехіко готує план відправлення танкера з бензином та продуктами харчування, класифікуючи цей вантаж саме як гуманітарну допомогу.

Але у Вашингтоні непохитні: Дональд Трамп називає Кубу «надзвичайною загрозою» національній безпеці та вимагає від сусідів повного припинення енергетичної підтримки Гавани. Наступний тиждень може стати вирішальним, оскільки кубинський уряд готується оприлюднити план дій в умовах гострої паливної нестачі.

Як відомо, Вашингтон виділяє додаткові $6 млн для підтримки населення Куби, де стрімко погіршується гуманітарна ситуація. Основна частина допомоги, що включає продукти харчування та сонячні лампи, буде розподілена через благодійні організації Caritas та структури католицької церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса.

До слова, Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни. 

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

