Латвія готова купувати американську зброю для України – Зеленський

Нова ініціатива НАТО фінансується європейськими союзниками та має на меті посилити Україну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Він підтвердив, що країна готова приєднатися до нової ініціативи НАТО, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Зеленський розповів Рінкевичсу про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Український президент поділився баченням, які кроки важливо зробити далі.

«Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля», – каже він.

Окрім цього, лідери країн обговорили нову ініціативу НАТО щодо озброєння України. За словами українського президента, інструмент «реально працює».

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії». Також Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

До слова, США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 млн. Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння. Другий пакет, вартістю $99,5 млн, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.