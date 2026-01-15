Підрив «Північних потоків»: суд Німеччини залишив Кузнєцова під вартою

Суд Німеччини відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік»

Суд підтвердив юрисдикцію Німеччини у цій справі, оскільки газопроводи, які зазнали пошкоджень, закінчуються на території країни

Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». Він і надалі перебуватиме під вартою. Про це йдеться у рішенні Федерального суду Німеччини, передає «Главком».

Відповідне рішення ухвалила Федеральна судова палата (BGH). Суд визнав доводи захисту проти ордера на арешт непереконливими та підтвердив як наявність обґрунтованої підозри, так і підставу для тримання під вартою – ризик втечі.

У рішенні також зазначається, що загальний функціональний імунітет державних службовців, на який посилалася сторона захисту, не є перешкодою для кримінального переслідування.

Суд наголосив: якщо особа брала участь у диверсії від імені розвідувальної служби іноземної держави, такий імунітет не поширюється на акти насильства, контрольовані спецслужбами. Відомо, що Кузнєцов є військовослужбовцем.

Крім того, суд підтвердив юрисдикцію Німеччини у цій справі, оскільки газопроводи, які зазнали пошкоджень, закінчуються на території країни.

Нагадаємо, італійський суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Згодом стало відомо, що Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини. Сергія Кузнєцова було доправлено до Німеччини гелікоптером.

До слова, Кузнєцова було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії. Федеральний прокурор Німеччини звинувачує його у спільному вчиненні вибуху вибухівки та в антиконституційному саботажі.