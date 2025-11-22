Головна Світ Політика
Європа надіслала США свій варіант мирного плану щодо України – Spiegel

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європа надіслала США свій варіант мирного плану щодо України – Spiegel
Основні європейські союзники України виступили проти низки пунктів американського проєкту, які могли б поставити Київ у вразливе становище
колаж: glavcom.ua

Контрверсія, підготовлена європейськими країнами, вже передана американській стороні для подальших переговорів

Європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. Про це повідомляє Spiegel, пише «Главком».

 За даними видання, над контрпропозицією європейські держави працювали з вечора п’ятниці – після того, як ознайомилися з початковим документом США, який викликав значне занепокоєння в ЄС та країнах «Великої сімки».

За інформацією Spiegel, основні європейські союзники України – зокрема Німеччина, Франція та Велика Британія виступили проти низки пунктів американського проєкту, які могли б поставити Київ у вразливе становище.

Йдеться, зокрема, про пропозиції, що передбачали виведення українських військ з окремих регіонів, суттєве скорочення Збройних сил та відмову від курсу на НАТО – без будь-яких реальних зобов’язань з боку Росії.

Європейські уряди наполягають: кордони не можуть змінюватися силою, а будь-який мирний план має гарантувати безпеку України, а не обмежувати її обороноздатність. Також у ЄС підкреслили, що пункти, які стосуються виключно Євросоюзу, не можуть бути визначені без участі європейських інституцій.

Контрверсія, підготовлена європейськими країнами, вже передана американській стороні для подальших переговорів. Над документом працюють спільно радники з національної безпеки та дипломатичні представники ЄС, США та України.

Очікується, що дискусії щодо узгодженого варіанту продовжаться найближчими днями, зокрема під час зустрічей у Женеві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: США Європа перемир'я

