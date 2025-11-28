Трамп висловився про долю іноземців у США

Після стрілянини у Вашингтоні Трамп планує припинити міграцію з країн третього світу

Після стрілянини у Вашингтоні президент США Дональд Трамп анонсував припинення міграції з усіх країн третього світу та депортацію іноземців, що становлять загрозу безпеці

Президент США Дональд Трамп планує «назавжди» зупинити міграцію з країн третього світу.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента в його соцмережі Truth Social.

Рішення Трампа пов’язане зі стріляниною у Вашингтоні, що призвела до поранення двох бійців Нацгвардії. Одна жертва інциденту згодом померла.

Трамп має намір скасувати «мільйони» дозволів на в’їзд іноземців, виданих за часів президентства Джо Байдена. «Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб система США могла повністю відновитися», – заявив голова Білого дому.

Крім того, президент планує припинити всі федеральні пільги та субсидії для тих, хто не є громадянами США, а також депортувати іноземців, які становлять загрозу безпеці або «несумісні з західною цивілізацією».

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує переглянути статус усіх біженців, прийнятих до США за часів адміністрації Джо Байдена. Це черговий удар по програмі, яка протягом десятиліть приймала в країні людей, що втікали від війни та переслідувань.

26 листопада, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення.

Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну». Трамп також висловив підтримку та шану Національній гвардії, усім військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів.