Літак Трампа повернувся до США через технічну несправність на шляху до Давоса

Трамп продовжить свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі

Літак президента США Дональда Трампа, Air Force One, повертається на базу Ендрюс після вильоту до Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abc7news.

Прессекретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що рішення про повернення було прийнято після зльоту, коли екіпаж Air Force One виявив «незначну електричну проблему» і, з обережності, вирішив розвернутися. Репортер на борту повідомив, що після зльоту на короткий час згасло світло в пресконференційній кабіні літака, але жодних пояснень не було надано.

Після повернення Трамп сяде на інший літак і продовжить свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Два літаки, які зараз використовуються як Air Force One, літають вже майже чотири десятиліття. Boeing працює над їх заміною, але програма зазнала низки затримок.

Минулого року правляча сім'я Катару подарувала Трампу розкішний літак Boeing 747-8, який мав бути доданий до флоту Air Force One, що викликало великий резонанс. Зараз цей літак модернізують, щоб він відповідав вимогам безпеки.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Зокрема, Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців.