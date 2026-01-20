Головна Світ Політика
Трамп запросив Україну приєднатися до Ради миру – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп запросив низку країн до Ради миру
Трамп запросив низку країн до Ради миру
фото: АР

Американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву

Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази. Серед запрошених є Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Зазначається, що американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву. Він хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, 22 січня, попри заклики деяких із запрошених переписати умови роботи групи.

Bloomberg наголошує, що наведений нижче список запрошених складено на основі інформації від осіб, обізнаних у цій справі, та публікацій у соціальних мережах. Не всі країни підтвердили отримання запрошення, і список не є вичерпним:

  • Албанія
  • Аргентина
  • Австралія
  • Австрія
  • Бахрейн
  • Білорусь
  • Бразилія
  • Канада
  • Кіпр
  • Єгипет
  • Європейська комісія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Індія
  • Індонезія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Японія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польща
  • Португалія
  • Катар
  • Румунія
  • Росія
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Словенія
  • Південна Корея
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Велика Британія
  • Україна
  • Узбекистан
  • В'єтнам

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп офіційно запросив Володимира Путіна приєднатися до новоствореної Ради миру, покликаної врегулювати конфлікт у Секторі Гази.Для Кремля це запрошення стало вагомим дипломатичним здобутком, що сприяє виходу Путіна з міжнародної ізоляції. Замість статусу вигнанця він отримує роль партнера у розв'язанні глобальних криз. 

Згодом Трамп підтвердив інформацію про те, що він запросив Путіна до Ради миру. Також президент США висловився щодо Еммануеля Макрона, який проти приєднання до Ради миру.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. За наявною інформацією, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі. Основне занепокоєння викликає ймовірне порушення принципів та інституційної ролі ООН.

