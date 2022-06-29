Чи можлива миротворча місія ООН в Україні: Кислиця пояснив нюанси

Питання щодо миротворців ООН в Україні сьогодні не на часі

Щоб початку операції з підтримання миру в Україні, необхідне дипломатичне підґрунтя – угода між Росією та Україною. Також введенню місії ООН в Україні має передувати складна національна процедура. Про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у інтерв’ю «Українській правді».

Дипломат нагадав, що заявка України на розгляд питання про запровадження операції з підтримання миру в Україні лежить в Секретаріаті ООН з 2015 року. Ніхто її не відкликав.

«Для того, щоб звернутися в ООН з проханням про запровадження в Україні операції з підтримання миру (ОПМ), потрібна дуже складна національна процедура, тому що наша Конституція не дозволяє нікому без дозволу парламенту запрошувати підрозділи на нашу територію. У нас був лише один президент, який на цьому погорів – це Віктор Янукович, який звернувся до Путіна з проханням ввести російські війська для того, щоб навести, як він казав, в Україні лад. Тому формально заявка, яка з 15-го року не отримала позитивного розгляду через те, що Російська Федерація мала своє бачення того, що таке ОПМ в Україні, лежить», – зазначив він.

Кислиця також наголосив, що операції з підтримання миру запроваджується двома шляхами: або рішенням Ради Безпеки (і таким чином були запроваджені 99% ОПМ), або рішенням Генеральної Асамблеї. Він нагадав, що в історії ООН була лише одна операція, яка була запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї. Це була операція 1957-67 років на Суецькому півострові.

Також для введення миротворців ООН необхідна якась базова угода про мир між Росією та Україною.

«Є ще одна важлива річ. Операція з підтримання миру, вона тому й називається всіма мовами (крім російської) з підтримання миру, а не миротворча, тому що вона має підтримувати вже існуючий мир. Тобто це означає, що має бути базова угода про мир, де операція з підтримання миру ООН розміщується для того, щоб сприяти виконанню цієї угоди або підтриманню того миру, який вже досягається між сторонами.

Це в уяві людей є якісь люди з блакитними шоломами, які спускаються на парашутах і починають посеред війни розводити сторони. Ні. ОПМ цим не займаються. Але це не означає, що ОПМ не може бути запроваджена у майбутньому. Тому що, якщо буде дипломатичне вирішення, тобто буде підписана якась угода, ймовірно, постане питання: хто буде стояти між нами й Російською Федерацією?» – зазначив Кислиця.

Дипломат додав, що Росія як сторона конфлікту ніколи не погодиться, щоб між нами й Російською Федерацією стояло НАТО.

Кислиця також зазначив, що питання операції з підтримання миру наразі не на часі, адже між Україною та Росією мирні переговори не ведуться.

«Це питання, яке не на часі 29 червня 2022 року. Тому що не на часі, як ми чуємо зокрема й від політичного керівництва України, сідати за стіл переговорів, коли Російська Федерація не готова вести перемовини про мирну угоду», – сказав він.

Нагадаємо, Кремль раніше заговорив про «мирний план». Для переходу до «мирного плану» щодо України є умова – це виконання Києвом вимог Москви.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що президент країни-агресорки Російської Федерації Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи ОРДЛО.

Раніше стало відомо, що Угорщина закликала негайно почати мирні переговори, щоб зупинити війну, яку Росія розв’язала проти України. В Будапешті застерігають, що довготривалий конфлікт розпалює економічну кризу, яка може похитнути уряди по всій Європі.

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