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Литовський дипломат пояснив, що Україні допоможе звільнити окуповані Росією території

glavcom.ua
Литовський дипломат пояснив, що Україні допоможе звільнити окуповані Росією території
Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни
фото з відкритих джерел

За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано

Литва та інші країни-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, і потребує танків, літаків та далекобійної артилерії. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що для закінчення війни Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни, і «шлях до цього – військова допомога», оскільки «все вирішується на полі бою».

«До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі», – висловився ексглава МЗС Литви.

За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано. Те саме можна сказати і стосовно озброєнь, вважає він.

«Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України», – наголосив литовський політик.

Також Лінкявічюс зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості, і країна планує посилити свою оборону в контексті НАТО.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: зброя війна Литва Україна допомога ЗСУ

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