Литовський дипломат пояснив, що Україні допоможе звільнити окуповані Росією території

За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано

Литва та інші країни-союзники не повинні обмежувати військову допомогу для України, яка звільняє свої землі від російських окупантів, і потребує танків, літаків та далекобійної артилерії. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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Він зазначив, що для закінчення війни Україна має звільнити всі захоплені Росією території своєї країни, і «шлях до цього – військова допомога», оскільки «все вирішується на полі бою».

«До речі, тут є великі резерви, оскільки ми теж одні з тих, хто постійно каже, що не треба обмежувати себе в цій допомозі», – висловився ексглава МЗС Литви.

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За словами Лінкявічюса, дев'ять пакетів санкцій проти РФ вказують, що потенціал тиску Заходу на країну-агресора не вичерпано. Те саме можна сказати і стосовно озброєнь, вважає він.

«Весь час якісь обмеження, щоб наступальної зброї не було, про діаметр дії далекобійної артилерії. Тому тут можна багато про що міркувати. Ми одні з тих, хто каже, що потрібно постачати в Україну і танки, і літаки, і далекобійну артилерію, оскільки йдеться про те, що треба звільнити всю територію України», – наголосив литовський політик.

Також Лінкявічюс зазначив, що в самій Литві потрібно збільшувати обіг військової промисловості, і країна планує посилити свою оборону в контексті НАТО.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.