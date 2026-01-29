Головна Світ Політика
Литва залишила в країні соратника Навального після його скандальних заяв про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Леонід Волков

Вільнюс не знайшов підтвердження тому, що так званий опозиціонер підтримує кремлівський режим

Литва дозволила залишитися в країні так званому російському опозиціонеру Леоніду Волкову, попри його скандальні висловлювання про українських посадовців та командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що Департамент державної безпеки провів широке розслідування щодо Волкова. У процесі було враховано не тільки скандального опозиціонера висловлювання, а й позицію України.

«Під час оцінки не було виявлено обставин, які могли б свідчити про те, що російський опозиціонер Леонід Волков підтримує кремлівський режим та його агресію проти України. Отже, представник російської опозиції, який має тимчасову посвідку на проживання, може жити в Литві» – сказав він.

Директорка Міграційного департаменту Індре Гаспере пояснила, що юридичний статус Волкова в Литві залишається незмінним, адже розслідування не виявило, що він становить загрози для державної безпеки.

Нагадуємо, нещодавно у мережі зʼявилося листування Волкова з представницею «Російського добровольчого корпусу» у складі Головного управління розвідки, у якому опозиціонер принижував командира підрозділу Дениса Капустіна. Наприкінці грудня розвідники інсценували смерть Капустіна, і в тому листуванні Волков зрадів цій новині. «У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди», – написав він.

Згодом стало відомо, що Леонід Волков, який тривалий час мешкає в Європі, став фігурантом кримінальної справи в Україні. Причина – зверхні та образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ. Попри «опозиційний» статус, його риторика мало чим відрізняється від кремлівської пропаганди.

Теги: росіяни Литва Олексій Навальний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

