Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова
Леонід Волков виправдовував агресію РФ та принизив честі українських захисників
фото: @vdud/YouTube

Соратнику Навального Волокову загрожує до восьми років тюрми

Російський політик Леонід Волков, який тривалий час мешкає в Європі, став фігурантом кримінальної справи в Україні. Причина – зверхні та образливі заяви щодо українських військових, керівництва ГУР та виправдовування агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Скандал спалахнув після того, як у мережу потрапило листування Волкова з колишньою співробітницею російського Фонду боротьби з корупцією Анною Тирон. Виявилося, що соратник покійного Олексія Навального не надто добирає слів, коли йдеться про Україну. Попри «опозиційний» статус, його риторика мало чим відрізняється від кремлівської пропаганди.

Найбільш резонансні цитати Волкова:

  • назвав колишнього начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова «гнусним сільським політтехнологом», а українських
  • військовослужбовців «нацистами»;
  • заявив, що українські діячі Андрій Єрмак, Михайло Подоляк та той же Буданов мають сидіти у в'язниці;
  • виправдовував дії РФ, починаючи ще з 2014 року.
Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова фото 1
Депутатське звернення Ольги Василевської-Смаглюк до Офісу генерального прокурора
Депутатське звернення Ольги Василевської-Смаглюк до Офісу генерального прокурора

Цікаво, що Волков сам підштовхнув до публікації цих заяв, зухвало запропонувавши співрозмовниці: «Так і напиши в своєму г*вно-каналі».

Наразі українські правоохоронці офіційно зареєстрували кримінальне провадження після депутатського звернення обраниці від «Слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк. Волкову «світить» відповідальність до восьми років тюрми за двома статтями: виправдовування агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу); образа честі та гідності військових (ст. 435-1 Кримінального кодексу).

Україна відкрила кримінальну справу проти російського «опозиціонера» через образи ЗСУ та Буданова фото 2
дані: Єдиний реєстр досудових розслідувань

Крім того, Литва вже підняла питання про те, щоб анулювати Волкову посвідку на проживання та депортувати з країни.

Нагадуємо, нещодавно у мережі зʼявилося листування Волкова з представницею «російського добровольчого корпусу» у складі Головного управління розвідки, у якому опозиціонер принижував командира підрозділу Дениса Капустіна. Наприкінці грудня розвідники інсценували смерть Капустіна, і в тому листуванні Волков зрадів цій новині. «У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, який своїм існуванням був подарунком для кремлівської пропаганди», – написав він.

