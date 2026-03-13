Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios

За словами глави Білого дому, Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо «ніхто не знає, хто є лідером»

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як повідомили джерела ЗМІ, Трамп похвалився результатами операції проти Ірану, заявивши, що він «позбувся раку, який загрожував усім». Американський президент стверджував, що Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо в Тегерані не залишилося жодного живого посадовця, який би мав право приймати таке рішення.

«Ніхто не знає, хто є лідером, тому ніхто не може оголосити про капітуляцію», – сказав він.

Крім того, як пише Axios, глава Білого дому висміяв нового верховного лідера Ірану, назвавши його «легковаговиком».

Нагадаємо, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході.

Під час виступу Хаменеї-молодший заявив, що всі американські військові бази у регіоні мають бути негайно закриті. Він заявив, що Іран нібито атакує лише іноземні військові бази на території інших країн і не має наміру діяти проти сусідніх держав.

Раніше, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.

До слова, президент США Дональд Трамп фактично анонсував нові удари по Ірану. Американський лідер наголосив, що Штати знищують терористичний режим Ірану у військовому, економічному та інших аспектах.

Глава Білого дому спростував інформацію The New York Times про те, що США не перемагають. Американський лідер наголосив, що військові ресурси Тегерану значно скоротилися з початку операції, а іранські військово-морські сили та повітряні сили «більше не існують».