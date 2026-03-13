Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios
Очільник Сполучених Штатів висміяв нового верховного лідера Ірану
фото: Getty Images

За словами глави Білого дому, Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо «ніхто не знає, хто є лідером»

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі лідерів «Великої сімки» заявив, що Іран готується оголосити капітуляцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як повідомили джерела ЗМІ, Трамп похвалився результатами операції проти Ірану, заявивши, що він «позбувся раку, який загрожував усім». Американський президент стверджував, що Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо в Тегерані не залишилося жодного живого посадовця, який би мав право приймати таке рішення.

«Ніхто не знає, хто є лідером, тому ніхто не може оголосити про капітуляцію», – сказав він.

Крім того, як пише Axios, глава Білого дому висміяв нового верховного лідера Ірану, назвавши його «легковаговиком». 

Нагадаємо, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході.

Під час виступу Хаменеї-молодший заявив, що всі американські військові бази у регіоні мають бути негайно закриті. Він заявив, що Іран нібито атакує лише іноземні військові бази на території інших країн і не має наміру діяти проти сусідніх держав.

Раніше, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.

До слова, президент США Дональд Трамп фактично анонсував нові удари по Ірану. Американський лідер наголосив, що Штати знищують терористичний режим Ірану у військовому, економічному та інших аспектах.

Глава Білого дому спростував інформацію The New York Times про те, що США не перемагають. Американський лідер наголосив, що військові ресурси Тегерану значно скоротилися з початку операції, а іранські військово-морські сили та повітряні сили «більше не існують».

Читайте також:

Теги: Іран Дональд Трамп Велика сімка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи зупиниться Іран? Наступний раунд за Китаєм
США виходять з іранської авантюри. Але чи зупиниться Тегеран?
10 березня, 18:45
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
Reuters: США проведуть переговори щодо України та Ірану в один день
14 лютого, 06:49
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
Скандал із расистським відео: Трамп поставив під сумнів «вірність» союзниква-республіканців
15 лютого, 06:58
У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
25 лютого, 05:38
Трамп має виступити з щорічним зверненням перед Конгресом
Демократи закликали Трампа почати промову до нації з вибачень
25 лютого, 02:41
Торік звернення президента тривало понад півтори години. Очікується, що нинішня промова також буде довгою
«Це золотий вік Америки». Трамп розпочав звернення до Конгресу
25 лютого, 04:20
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN
Чи законні удари Трампа по Ірану? Пояснення CNN
1 березня, 01:54
Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Зеленський вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю
Чи обмінюватиме Київ дрони на ракети до Patriot? Деталі наради у президента
5 березня, 16:30

Політика

Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios
Трамп заявив про готовність Ірану капітулювати – Axios
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають
Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають
«Дивіться, що сьогодні станеться». Трамп натякнув на нові удари по Ірану
«Дивіться, що сьогодні станеться». Трамп натякнув на нові удари по Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
Єврокомісія готує свою спецкомісію на нафтогін «Дружба»
Єврокомісія готує свою спецкомісію на нафтогін «Дружба»

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua