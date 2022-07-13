Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України

Лукашенко готує армію Білорусі до війни проти України

Біля українського кордону Білорусь проводить військові навчання

У підрозділах збройних сил республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону на Волинському та Поліському напрямках, проведено ротацію частини особового складу та техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 липня.

Також наразі триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області республіки Білорусь.

Генштаб ЗСУ попереджає, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, 12 липня в Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.