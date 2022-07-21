Білорусь знову продовжила військові навчання

Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій

Навчання продовжили до 31 липня

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на полігонах країни щонайменше до 31 липня. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

«Навчання збройних сил Руспубліки Білорусь продовжено як мінімум до 31 липня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 24 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 23 липня.

Загалом, навчання на білоруських полігонах продовжили так:

Борисівський (227-й) до 31 липня;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31 липня;

Гозький (під Гродно) до 29 липня;

Брестський до 31 липня;

Ріпище (Осиповичі) до 29 липня;

Мар'їна Гірка до 31 липня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 31 липня;

Неман (під Березівкою) до 30 липня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 29 липня;

Чепелево (під Слонімом) до 29 липня;

Доманово (під Івацевичами) до 30 липня;

Стрільбище під Старими Дорогами до 29 липня;

Заслонове (під Лепелем) до 31 липня.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в групі.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.