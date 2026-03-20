Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа

За словами білоруського диктатора, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку «великої угоди» зі Сполученими Штатами. За його словами, спецпредставник американського лідера запропонував йому угоду від імені Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Від імені Трампа запропонували укласти велику угоду, в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному наших переговорів. Хіба я буду відмовлятися? Це важливо для Білорусі, і для мене зокрема. Тому я сказав: «Я нормально до цього ставлюся, передайте Дональду, що я згоден, щоб розробити цю велику угоду, підготувати її», – розповів він.

За словами Лукашенка, США зараз, можливо, ще не зовсім готові до цього, але процес триває. «Ми готуємося до укладення цієї великої угоди з американцями… «Ми визначили свої інтереси та надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мене поінформували, їх зараз опрацьовують. Велика угода – це не лише політв’язні, як вони кажуть», – додав він.

Як зазначив білоруський диктатор, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, напередодні поїздки до Мінська спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань Білорусі Джон Коул зустрівся у Вільнюсі не лише з прем'єр-міністром Литви Інгою Ругінене, а й з іншими політиками. Вони обговорювали з американським посланцем небажання Литви співпрацювати на політичному рівні з режимом Олександра Лукашенка.