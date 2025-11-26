Головна Світ Політика
Лукашенко пропонує Путіну «Мінськ-3»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лукашенко: «Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові»
фото: AP

За словами самопроголошеного президента, Мінськ готовий стати майданчиком для мирних переговорів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував російському диктатору допомогу в переговорах про завершення війни. Він пропонує Мінськ в ролі майданчика для мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові», – сказав він, натякаючи на нові мінські перемовини між Україною та РФ.

Самопроголошений президент поскаржився Путіну, що Захід дорікає Білорусі за співпрацю з Російською Федерацією. «Що стосується України, нам часто дорікають… Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм ставлю питання: «Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди? В нас юридично обґрунтовані дії. Ми ж союзники», – каже він.

Варто зазначити, що Мінські угоди – це комплекс політичних домовленостей у 2014–2015 роках, які були спрямовані на припинення бойових дій на сході України та мирне врегулювання війни. Вони включають три основні документи: Мінський протокол (вересень 2014 року), меморандум про його виконання (вересень 2014 року) та Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу (лютий 2015 року). Однак на практиці домовленості виявили не дієвими, оскільки Росія продовжувала їх порушувати.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хотів би здійснити візит до Вашингтона, але це може статися після досягнення угоди. Трамп наголосив, що перемовини з Росією вже розпочаті, а Україна «триматиметься добре» та, за його оцінкою, загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення війни.

Як повідомлялося, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни. За словами українського лідера, з пунктів документа, який вдалося напрацювати під час переговорів у Женеві, можуть бути розвинуті домовленості.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни.

Теги: Мінські угоди Олександр Лукашенко переговори перемир'я

