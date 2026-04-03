«Знімав із розшуку» за $10 тис.: ДБР викрило схему на Хмельниччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Знімав із розшуку» за $10 тис.: ДБР викрило схему на Хмельниччині
Фігурант пропонував уникнення мобілізації через «потрібних людей»
Схема діяла з 2022 року та приносила тисячі доларів

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили у Хмельницькому чоловіка, який за гроші обіцяв виключати військовозобов’язаних із розшуку. Про це повідомляє «Главком».

Фігурант пропонував «послугу» особам, яких розшукували за ухилення від мобілізації. Він запевняв клієнтів, що має зв’язки серед посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і може впливати на ухвалення відповідних рішень.

«Знімав із розшуку» за $10 тис.: ДБР викрило схему на Хмельниччині фото 1
За даними слідства, вартість такої «допомоги» становила від $3,5 до $10 тисяч США з людини – залежно від обставин справи та платоспроможності клієнта. Слідчі встановили, що схема діяла щонайменше з 2022 року.

26 березня 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного. Під час обшуків вилучили засоби зв’язку, документи військовозобов’язаних, зокрема медичні довідки та довіреності, а також готівку в різній валюті на суму близько 2 млн грн і автомобіль.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, зокрема можливі зв’язки серед посадовців ТЦК та СП. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше правоохоронці затримали начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України під час передачі хабаря за оформлення фіктивної інвалідності. Посадовець хотів отримати II групу, щоб звільнитися з військової служби. 

Читайте також

Керівника Рівненської АЕС викрили у справі з маєтком і автівками
Родина керівника Рівненської АЕС має маєток під Києвом та автопарк BMW – розслідування
31 березня, 10:52
Запити росіян про виїзд з РФ стрімко зростає
Росіяни активно шукають варіанти, як виїхати з країни в Google: що відомо
22 березня, 17:05
Люди блокують машину військових
На Волині натовп заблокував військових посеред села (відео)
18 березня, 16:51
Ексголова Миколаївської МСЕК визнала провину у схемі ухилення від мобілізації
Ексочільниця МСЕК у Миколаєві уклала угоду зі слідством
13 березня, 20:42
Рулава Одда підозрюють у державній зраді
Брата ексголови Конституційного суду Шевчука оголошено у розшук
12 березня, 13:07
НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)
НАБУ і САП хочуть отримати право на безстрокове переслідування (документ)
11 березня, 08:40
У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
10 березня, 14:05
До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу
У Києві університет «працевлаштовував» ухилянтів на фіктивні посади: правоохоронці викрили схему
9 березня, 13:19
Артем Дмитрук другий рік поспіль живе у Великій Британії
Нардеп-втікач Дмитрук показав, за що живе в Британії – аналіз декларації
6 березня, 07:30

Суспільство

На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
