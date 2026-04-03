«Знімав із розшуку» за $10 тис.: ДБР викрило схему на Хмельниччині

Схема діяла з 2022 року та приносила тисячі доларів

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили у Хмельницькому чоловіка, який за гроші обіцяв виключати військовозобов’язаних із розшуку. Про це повідомляє «Главком».

Фігурант пропонував «послугу» особам, яких розшукували за ухилення від мобілізації. Він запевняв клієнтів, що має зв’язки серед посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і може впливати на ухвалення відповідних рішень.

фото: ДБР

За даними слідства, вартість такої «допомоги» становила від $3,5 до $10 тисяч США з людини – залежно від обставин справи та платоспроможності клієнта. Слідчі встановили, що схема діяла щонайменше з 2022 року.

26 березня 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного. Під час обшуків вилучили засоби зв’язку, документи військовозобов’язаних, зокрема медичні довідки та довіреності, а також готівку в різній валюті на суму близько 2 млн грн і автомобіль.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, зокрема можливі зв’язки серед посадовців ТЦК та СП. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

