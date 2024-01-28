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Лукашенко запросив Путіна «махнути» в Антарктиду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко запросив Путіна «махнути» в Антарктиду
Лукашенко і Путін зібралися в подорож
фото з відкритих джерел

Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію «Гора Вечірня»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував російському диктатору Володимиру Путіну відвідати Антарктиду. Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 28 січня.

Так, на церемонії введення в дослідну експлуатацію нового комплексу зимівлі на станції «Восток» в Антарктиді, в якій Путін і Лукашенко брали участь через відеозв'язок, Лукашенко на завершення зауважив: «Може, колись махнемо, цікаво».

Путін з усмішкою відповів: «Так, добре».

Російські ЗМІ пишуть, що Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію «Гора Вечірня». При цьому стверджується, що РФ готує пропозиції щодо оновлення ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.

Нагадаємо, українські полярники зі станції Академік Вернадський показали снігові «пончики» в Антарктиді. Це доволі рідкісне явище.

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