Лукашенко запросив Путіна «махнути» в Антарктиду

Лукашенко і Путін зібралися в подорож

Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію «Гора Вечірня»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував російському диктатору Володимиру Путіну відвідати Антарктиду. Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 28 січня.

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Так, на церемонії введення в дослідну експлуатацію нового комплексу зимівлі на станції «Восток» в Антарктиді, в якій Путін і Лукашенко брали участь через відеозв'язок, Лукашенко на завершення зауважив: «Може, колись махнемо, цікаво».

Путін з усмішкою відповів: «Так, добре».

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Російські ЗМІ пишуть, що Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію «Гора Вечірня». При цьому стверджується, що РФ готує пропозиції щодо оновлення ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.

Нагадаємо, українські полярники зі станції Академік Вернадський показали снігові «пончики» в Антарктиді. Це доволі рідкісне явище.