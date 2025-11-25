Головна Світ Політика
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
Дрісколл провів переговори з РФ
фото: reuters

Дрісколл також має зустрітися з українськими посадовцями під час перебування в Абу-Дабі

Міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Це останнє зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з метою досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Зустріч відбулася після того, як американські та українські чиновники спробували зменшити розбіжності між ними щодо плану припинення війни в Україні, домовившись змінити пропозицію США, яку Київ і його європейські союзники вважали списком вимог Кремля», – пише видання.

Американський чиновник заявив, що переговори Дрісколла триватимуть до вівторка. Невідомо, хто увійде до складу російської делегації. Чиновник додав, що Дрісколл також має зустрітися з українськими посадовцями під час перебування в Абу-Дабі.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

Теги: росія США переговори перемир'я

