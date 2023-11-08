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Росія намагається викупити зброю, яку продала іншим країнам – WSJ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія намагається викупити зброю, яку продала іншим країнам – WSJ
Росія хоче повернути частину експортованої зброї
фото: Getty Images

Протягом року РФ вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії

Росія хоче повернути частину зброї, яку вона продала іншим країнам раніше. Про це пише The Wall Street Journal.

Три джерела розповіли WSJ, що у квітні минулого року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів, які були потрібні Москві для війни проти України.

Сісі нібито погодився, і поставки близько 150 двигунів, можуть початись вже наступного місяця.

«Ці переговори були частиною спроб Росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі», – повідомило видання.

Зазначається, що протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни.

Росія наразі таємно намагається викупити те, що продала своїм клієнтам раніше. Через війну Росія пожертвувала частиною свого прибуткового бізнесу з експорту озброєнь. Зброю, призначену для Індії та Вірменії, відправляють на лінію фронту в Україну.

«Значна частина спроб Москви з викупу озброєнь була в той час, коли Кремль намагався відбити наступ українських військ на сході і півдні країни. Зараз, коли цей наступ сповільнюється, Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою, хоча неясно, чи нові поставки дадуть Москві ресурси, необхідні для посилення її атак», – пише WSJ.

Нагадаємо, російські торгові компанії залишили можливість закуповувати в Європі та США вогнепальну зброю та боєприпаси.

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Теги: зброя наступ росія

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