Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон відповів на висміювання Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Дональд Трамп сказав, що французький президент нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини»

Під час офіційної поїздки до Південної Кореї Еммануель Макрон відреагував на публічні насмішки Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Французький президент охарактеризував висловлювання американського колеги як невідповідні та позбавлені елегантності. Конфлікт спалахнув після того, як Трамп на закритому заході дозволив собі гострі коментарі щодо особистого життя Макрона та його стосунків із дружиною. Зокрема, лідер США згадав інцидент на борту літака, що стався у 2025 році, намагаючись у такий спосіб зачепити Макрона через відмову Франції брати участь у військовій операції проти Ірану.

Окрім особистих образ, між лідерами поглиблюється політичне протистояння. Париж, попри розгортання сил ППО в Перській затоці для підтримки арабських партнерів, категорично відмовився приєднуватися до американської кампанії в Ормузькій протоці. Разом з Іспанією та Італією Франція також заблокувала використання своїх авіабаз для американських літаків, задіяних у бомбардуваннях. Такі розбіжності у стратегії на Близькому Сході та питаннях тарифів остаточно перетворили колишні союзницькі відносини часів першого терміну Трампа на затяжну публічну суперечку. У Франції поведінка американського президента викликала хвилю обурення як серед центристів, так і серед лівих політиків, які назвали такі методи ведення дискусії неприйнятними на тлі глобальних викликів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, згадавши інцидент із його дружиною та зробивши різкі заяви.

Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».

Як відомо, 26 травня в аеропорту Ханоя зафіксували момент, коли Бріжит Макрон перед виходом із літака вдарила чоловіка по обличчю. 

Пізніше президент Франції заявив, що це був жарт і ситуацію перебільшили. Окрім цього, Трамп згадав про свої контакти з Макроном щодо ситуації на Близькому Сході.

Теги: США Дональд Трамп Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua