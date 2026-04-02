Макрон відповів на висміювання Трампа

Дональд Трамп сказав, що французький президент нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини»

Під час офіційної поїздки до Південної Кореї Еммануель Макрон відреагував на публічні насмішки Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Французький президент охарактеризував висловлювання американського колеги як невідповідні та позбавлені елегантності. Конфлікт спалахнув після того, як Трамп на закритому заході дозволив собі гострі коментарі щодо особистого життя Макрона та його стосунків із дружиною. Зокрема, лідер США згадав інцидент на борту літака, що стався у 2025 році, намагаючись у такий спосіб зачепити Макрона через відмову Франції брати участь у військовій операції проти Ірану.

Окрім особистих образ, між лідерами поглиблюється політичне протистояння. Париж, попри розгортання сил ППО в Перській затоці для підтримки арабських партнерів, категорично відмовився приєднуватися до американської кампанії в Ормузькій протоці. Разом з Іспанією та Італією Франція також заблокувала використання своїх авіабаз для американських літаків, задіяних у бомбардуваннях. Такі розбіжності у стратегії на Близькому Сході та питаннях тарифів остаточно перетворили колишні союзницькі відносини часів першого терміну Трампа на затяжну публічну суперечку. У Франції поведінка американського президента викликала хвилю обурення як серед центристів, так і серед лівих політиків, які назвали такі методи ведення дискусії неприйнятними на тлі глобальних викликів.

Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».

Як відомо, 26 травня в аеропорту Ханоя зафіксували момент, коли Бріжит Макрон перед виходом із літака вдарила чоловіка по обличчю.

Пізніше президент Франції заявив, що це був жарт і ситуацію перебільшили. Окрім цього, Трамп згадав про свої контакти з Макроном щодо ситуації на Близькому Сході.