Reuters: ракети Patriot можуть піти на Близький Схід замість України

Аналітики попереджають про можливий дефіцит ракет Patriot через війну на Близькому Сході

Ескалація конфлікту між США та Іраном може вплинути на постачання американської зброї Україні, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє агентство Reuters, пише «Главком».

За даними співрозмовників агентства, тривала війна на Близькому Сході може призвести до перенаправлення частини американських ракет-перехоплювачів до країн Перської затоки, які також використовують системи Patriot для захисту від іранських ракет.

Аналітик київського Центру безпеки та співробітництва України Сергій Кузан зазначив, що обмежені виробничі потужності створюють ризик дефіциту.

«Це дуже проста математика війни», – сказав він, пояснивши, що нинішніх обсягів виробництва може бути недостатньо для одночасного забезпечення потреб США, союзників на Близькому Сході та України.

За словами експертів, американська компанія Lockheed Martin щороку виробляє близько 600 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Цього може бути недостатньо, якщо конфлікт із Іраном затягнеться.

Науковий співробітник Університету Осло Фабіан Гоффманн зазначив, що держави Перської затоки можуть почати більш вибірково використовувати ракети Patriot, якщо інтенсивність атак триватиме.

Водночас у США визнають можливі затримки постачань. Високопоставлений представник Пентагону повідомив, що виробництво ракет обмежене, тому в разі затяжного конфлікту проблеми з поставками можуть посилитися.

«Ми можемо виробляти лише певну кількість продукції за раз», – сказав чиновник.

До слова, президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що затяжна війна на Близькому Сході може вплинути на обсяги систем протиповітряної оборони, доступних для України.

Як повідомлялось, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану безперечно вплине на Україну, зокрема може призвести до зменшення обсягів постачання американської зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує зустріч із керівниками найбільших оборонних компаній країни, щоб обговорити прискорення виробництва озброєнь.