Макрон заявив про підготовку до діалогу з Путіним на «технічному рівні»

Востаннє французький лідер зустрічався з російським диктатором на початку 2022 року

Очільник Франції наголосив, що для ефективних переговорів важливо забезпечити «прозорість та консультації» з президентом України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підготовка до відновлення діалогу між європейцями та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі триває на «технічному рівні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

«Це має бути підготовлено, тому наразі тривають технічні обговорення з цього приводу», – зазначив він.

Французький лідер підкреслив, що для ефективних переговорів важливо забезпечити «прозорість та консультації» з президентом України Володимиром Зеленським. «Важливо, щоб європейці фактично відновили власні канали обговорення», – додав президент Франції..

Водночас Макрон не назвав конкретних термінів, оскільки «нестерпні російські бомбардування» свідчать про відсутність реальної готовності Росії до мирних переговорів. «Перш за все, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час нападів росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир», – пояснив очільник Франції.

Раніше Макрон заявляв, що Європі було б «корисно» відновити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа не відмовляється від можливості прямих контактів з Росією, оскільки вважає за необхідне відстоювати власні інтереси в будь-якому переговорному процесі. Барро пояснив, що Париж не відкидає принципової можливості такого діалогу, але лише за умови координації з Україною та європейськими партнерами.

До слова, останній прямий контакт між Еммануелем Макроном і диктатором Путіним відбувся на початку 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді французький президент відвідав Москву з метою дипломатичної деескалації та спроби зберегти переговорний формат між Заходом і Кремлем.

Під час тієї зустрічі сторони обговорювали можливі механізми зниження напруги навколо України, однак домовленостей, які могли б змінити подальший розвиток подій, досягнуто не було. Менш ніж за тиждень після візиту Росія розпочала повномасштабні бойові дії.