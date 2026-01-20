Головна Світ Політика
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп показав повідомлення Макрона
колаж: glavcom.ua (фото: АР)

Макрон запросив Трампа на спільну вечерю

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній французький лідер висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

«Я не розумію, що ти робиш з Гренландією», – написав Макрон Трампу.

Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі фото 1
Трамп оприлюднив листування з Макроном у мережі фото 2

Також Макрон запропонував провести зустріч країн G7 у Парижі в четвер і запросив Трампа на спільну вечерю. «Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях», – написав він.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів.

