РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США
Росія передала Ірану розвіддані про розташування американських військових об’єктів, але точний масштаб цієї допомоги поки що невідомий
фото: Reuters

Москва передає Тегерану інформацію про місцезнаходження американських кораблів і літаків на Близькому Сході

Росія передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для атак на американські військові об’єкти на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

За словами співрозмовників видання, Москва надає Тегерану дані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків у регіоні. «Росія надає Ірану розвіддані для нанесення ударів по американських військах на Близькому Сході, що є першою ознакою того, що ще один серйозний противник США бере участь — хоча й опосередковано — у війні», – зазначає видання.

За словами одного з джерел, ці дії виглядають як частина ширших зусиль з боку Москви. «Схоже, що це досить комплексні зусилля», – сказав співрозмовник видання.

Журналісти зазначають, що з початку військової операції Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об’єктів, зокрема кораблів і літаків.

При цьому масштаб допомоги Росії Ірану у наведенні на цілі поки що залишається до кінця не зрозумілим. За словами чиновників, можливості іранських військових самостійно відстежувати місцезнаходження американських сил значно погіршилися менш ніж за тиждень після початку бойових дій.

Водночас Іран має лише кілька військових супутників і не володіє повноцінною супутниковою групою, тому розвідувальні дані, отримані від Росії, можуть мати для нього особливу цінність. Двоє чиновників, обізнаних із ситуацією, також зазначили, що Китай, попри тісні відносини з Іраном, наразі не надає Тегерану допомоги у сфері оборони.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «втратив усе» після останніх ударів та не має достатніх можливостей для подальшого протистояння.

