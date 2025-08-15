Головна Світ Політика
Конгресмен США: Трамп зустрічається з Путіним, щоб виграти час, але є нюанс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Квіглі: Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам?
фото: Радіо Свобода

Американський конгресмен Майк Квіглі зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі

Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається тягнути час, що, на думку американського конгресмена Майка Квіглі, вигідно Кремлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Квіглі підкреслив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, якої не бачить у Трампі. За його словами, російський президент сприймає свого американського колегу як людину, яка вже пропустила кілька дедлайнів та ультиматумів.

«Чому Зеленський не присутній? Чому Трамп дозволив минути шести дедлайнам? Те, що ми бачимо, – це спроба президента виграти для себе трохи часу», – зазначив конгресмен.

Він додав, що Трамп фактично перейшов на бік Путіна і сподівається на «якийсь магічний» розвиток подій, організувавши зустріч саме в Алясці. Тим часом, за словами Квіглі, російські війська продовжують повільно просуватися вперед і захоплювати нові території.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

