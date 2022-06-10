Макрон зібрався до Києва, – ЗМІ

Президент Франції привезе Збройним силам України ще шість самохідних артустановок Caesar

Емманюель Макрон може відвідати Україну, надавши Україні додаткову військову допомогу. Про можливий візит французького лідера дізналася радіостанція Europe 1.

За інформацією ЗМІ, оточення президента Франції уважно вивчає перспективу такого візиту. У найближчий час адміністрація Макрона може офіційно оголосити про візит до Києва.

Емманюель Макрон під час візиту до України може оголосити про постачання Збройним силам України другої партії самохідних артилерійських установок Caesar. Контури цього пакету допомоги були окреслені під час нещодавнього візиту до Києва очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Europa 1 стверджує, посилаючись на джерела у військових колах Франції, що головною перешкодою для Макрона є можливий політичний опір, а також небажання виглядати занадто войовничо в очах росіян.

Втім, зазначає ЗМІ, президент Франції хоче продемонструвати, що його підтримка України не обмежується гуманітарною допомогою, постачання пожежних автомобілів чи наданням жандармів для розслідування військових злочинів.

Нагадаємо, що Катрін Колонна відвідала Україну 30 травня. Очільниця МЗС Франції відвідала розгромлену рашистами Бучу, а також мала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Додамо, що Макрон оголосив про передачу Україні першої партії самохідних гаубиць Caesar ще у другій половині квітня.

У травні Caesar приїхали на фронт, українські військові за кілька годин опанували нове озброєння – і почали застосовувати французькі гаубиці для знищення ворогів.

Високо оцінив французьку артилерійську систему головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.