Франція запропонувала Греції передати Україні усі свої винищувачі Mirage 2000

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Париж пропонує поставити Афінам «аналогічну кількість» винищувачів Rafale за зниженою ціною

Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх своїх винищувачів Mirage 2000 Україні. В обмін на це Афіни отримають знижку на закупівлю французьких літаків Rafale. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Як зазначається, пропозиція надійшла від компанії Dassault Aviation і, як очікується, її представить президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Греції 24 і 25 квітня.

Так, Греція зможе обміняти свій авіапарк із 43 літаків Mirage, зокрема 24 Mirage 2000-5 і 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM, а також запасні частини. Водночас, як зазначають журналісти, не всі з цих літаків будуть у робочому стані, оскільки старіші версії вже зняті з експлуатації.

Франція пропонує поставити Греції «аналогічну кількість» винищувачів Rafale за зниженою ціною. Конкретні умови угоди і точну вартість техніки буде уточнено під час переговорів сторонами.

Le Parisien зазначає, що обмін винищувачів Mirage на Rafale дасть змогу 114 винищувальному крилу Греції повністю оснастити дві ескадрильї загалом 36 винищувачами Rafale.

У березні 2024 року Греція вже оголошувала про свій намір вивести з експлуатації та продати свої старіші моделі винищувачів, зокрема Mirage 2000 EGM/BGM і Mirage 2000-5.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, в Україні 22 липня 2025 року розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі.

До слова, перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія передала Україні, незабаром будуть готові до виконання бойових завдань. За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, літаки вже формально перебувають у власності України, однак наразі проходять технічне обслуговування та підготовку.

