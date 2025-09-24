Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів

Президент наголосив, що безпека громадян і підтримка міжнародних партнерів є ключовими умовами проведення президентських та парламентських виборів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Зеленського у Fox News.

«Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів. Нам потрібна безпека», – наголосив президент.

Він додав, що також для цього процесу буде необхідна підтримка союзників України, не вдаючись у деталі.

У червні кілька дослідницьких організацій, серед яких Інститут стратегічних досліджень і прогнозів Янус, SOCIS та щомісячне видання Барометр громадських настроїв, провели опитування щодо президентських виборів. Згідно з його результатами, якби вибори відбулися найближчим часом, 30,9% виборців, які визначилися і готові були б голосувати, підтримали б Зеленського. Друге місце посів колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (27,7%).

Водночас у другому турі виборів за опитуванням переміг би Залужний, тоді як Зеленський посів би друге місце.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу». Про це він заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». «Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що головне для нього – можливість завершити війну, а не допустити розколу держави до цього моменту.