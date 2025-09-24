Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Фото: Володимир Зеленський

Президент наголосив, що безпека громадян і підтримка міжнародних партнерів є ключовими умовами проведення президентських та парламентських виборів

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів у країні можливе лише після досягнення режиму припинення вогню. Глава держави підкреслив, що безпека громадян і підтримка союзників є необхідними для організації голосування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Зеленського у Fox News.

«Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів. Нам потрібна безпека», – наголосив президент.

Він додав, що також для цього процесу буде необхідна підтримка союзників України, не вдаючись у деталі.

У червні кілька дослідницьких організацій, серед яких Інститут стратегічних досліджень і прогнозів Янус, SOCIS та щомісячне видання Барометр громадських настроїв, провели опитування щодо президентських виборів. Згідно з його результатами, якби вибори відбулися найближчим часом, 30,9% виборців, які визначилися і готові були б голосувати, підтримали б Зеленського. Друге місце посів колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (27,7%).

Водночас у другому турі виборів за опитуванням переміг би Залужний, тоді як Зеленський посів би друге місце.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу». Про це він заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».  «Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що головне для нього – можливість завершити війну, а не допустити розколу держави до цього моменту.

Читайте також:

Теги: вибори війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
30 серпня, 20:48
Тарас Хмара син Степана Хмари від другого шлюбу
Син Степана Хмари пішов на фронт
1 вересня, 07:23
Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави
Шмигаль оголосив про запуск Defence City
3 вересня, 13:46
Нардеп Олександр Мережко: «Не певен, що будь-які домовленості, крім членства України в НАТО, стримають Путіна»
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
3 вересня, 17:42
Макрон зустрів Зеленського
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
4 вересня, 12:27
Прем'єр-міністр підкреслив, що наступний пакет санкцій вже готується союзниками України
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
6 вересня, 11:54
Трамп вийшов із новою заявою
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 18:31
У Андрія Кондратюка залишилися мати, дружина, син та родина
Став на захист України у 2025 році. Згадаймо Андрія Кондратюка
16 вересня, 09:00
Рубіо зазначив, що за потреби Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
Війна в Україні має закінчитися дипломатією – Рубіо
Сьогодні, 03:10

Політика

Залужний вперше прокоментував курську операцію
Залужний вперше прокоментував курську операцію
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua