Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
Останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом
фото з відкритих джерел

Президента України до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини, голова Єврокомісії та інші європейські політики

Президент США Дональд Трамп поспілкується з українським президентом Володимиром Зеленським сам на сам. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться після цього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними видання, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч із Зеленським, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші європейські політики.

Джерела видання повідомляють, що тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО.

Загалом ще планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Варто зауважити, що останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Також Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

 

Читайте також:

Теги: коаліція Дональд Трамп Володимир Зеленський Вашингтон Фрідріх Мерц Марк Рютте Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
14 серпня, 11:40
Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця
Аляска: що отримали Трамп і Путін
Сьогодні, 18:10
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів
Дронове божевілля Путіна: чи витримає Україна? Світові ЗМІ аналізують посилення російських ударів аналітика
23 липня, 09:50
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції
НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну
23 липня, 13:53
Російську делегацію очолює Володимир Мединський
Російська делегація озвучила очікування від зустрічі Зеленського з Путіним
24 липня, 00:23
Майнль-Райзінгер: Трамп, так би мовити, підніс Путіну Крим та кілька східних регіонів України на срібному підносі, до того ж пообіцяв виключити перспективу членства України в НАТО
Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
27 липня, 23:24
Болтон каже, що Трамп, схоже, не усвідомлює наслідків своїх слів і рішень
NYT: Трамп ухвалюває військові рішення під впливом емоцій
3 серпня, 05:17
Траса М01 поблизу села Скибин у напрямку Києва в перші дні великої війни
У мережі з’явилося красномовне відео у відповідь на заяву Трампа про «Київ за чотири години»
11 серпня, 22:00
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53

Політика

Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
30K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
23K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
4647
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
4527
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua