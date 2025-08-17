Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild

Останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом

Президента України до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини, голова Єврокомісії та інші європейські політики

Президент США Дональд Трамп поспілкується з українським президентом Володимиром Зеленським сам на сам. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться після цього. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними видання, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч із Зеленським, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші європейські політики.

Джерела видання повідомляють, що тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО.

Загалом ще планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Варто зауважити, що останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.

Нагадаємо, раніше відбулася нарада європейських союзників України – «коаліції охочих» – із українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України».

Також Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.