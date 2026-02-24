Головна Світ Політика
Зеленський прокоментував ініціативу США завершити війну до 4 липня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський прокоментував ініціативу США завершити війну до 4 липня
Зеленський підтримав ідею США швидко завершити війну, але без поступок
скріншот з відео

Президент підтримав ідею швидкого миру, але наголосив, що питання територіальних поступок для України не розглядається

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримує ініціативу Сполучених Штатів щодо якнайшвидшого завершення війни, однак будь-які домовленості не можуть передбачати відмову України від власних територій. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування з медіа за підсумками саміту «Україна – країни Північної Європи та Балтії» глава держави прокоментував інформацію про намір США завершити війну до 4 липня. «Що стосується 4 липня і того, що США та президент Трамп хочуть закінчити війну, я можу тільки підтримати це», – заявив глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що для нього інформація про конкретні дедлайни американської сторони стала новою. За його словами, під час попередніх переговорів між Києвом і Вашингтоном акцент робився насамперед на швидкому просуванні мирного процесу. «В будь-якому випадку, під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії, сторони України та Америки піднімали питання, що є бажання і бачення з боку Сполучених Штатів Америки закінчити цю війну якнайшвидше», – додав президент.

Глава держави наголосив, що Україна підтримує так званий «фаст-трек» у питанні завершення війни, однак це не означає готовності йти на територіальні поступки. За словами Зеленського, принциповою позицією Києва залишається захист суверенітету та територіальної цілісності, і саме на цих умовах мають відбуватися будь-які переговори щодо мирного врегулювання.

Президент також підкреслив, що українська сторона прагне якнайшвидшого припинення бойових дій, але цей процес має бути справедливим і безпечним для держави. Він зазначив, що швидкість переговорів не повинна суперечити національним інтересам і не може ставити під загрозу майбутнє країни.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти домовленостей про завершення війни Росії проти України до 4 липня – дати святкування 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів. За даними джерел агентства серед союзників Вашингтона, у Білому домі наполягають на укладенні угоди до того, як Дональд Трамп проведе урочистості з нагоди ювілею незалежності США.

Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп

