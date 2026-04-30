Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані відмовився від приватної зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III під час його візиту до США. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Як повідомляється, мер свідомо не планував окремих переговорів із монархом і обмежився участю у публічній церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня.

Причиною такої позиції стала його критика британської монархії через питання діаманта «Кохінур». Мамдані заявив, що у разі приватної зустрічі закликав би короля повернути цей коштовний камінь.

Попри відмову від приватної зустрічі, Мамдані та Чарльз коротко поспілкувалися під час заходу, де обмінялися рукостисканням.

Що відомо про діамант «Кохінур»

Діамант «Кохінур» – один із найвідоміших у світі, його вага становить 105,6 карата. Він входить до складу британських Скарбів Корони та зберігається в Лондонському Тауері.

Вважається, що алмаз, з якого виготовили «Кохінур», знайшли близько 1200 року, ймовірно в Індії. Назва походить із фарсі та означає «Гора світла».

У 1849 році, після захоплення Пенджабу, діамант перейшов під контроль Британської імперії. Згідно з Лахорським договором, його передали королеві Вікторії. Водночас індійська сторона наголошує, що це відбулося не добровільно, адже тодішній правитель Пенджабу Дуліп Сінгх був неповнолітнім.

«Кохінур» використовували в королівських регаліях, зокрема він прикрашав корону Марії Тек у 1911 році. Водночас під час коронації королеви-консорта Камілли у 2023 році від використання діаманта відмовилися через можливу негативну реакцію в Індії.