Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось

Іванна Гончар
фото: Reuters

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані відмовився від приватної зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III під час його візиту до США. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Як повідомляється, мер свідомо не планував окремих переговорів із монархом і обмежився участю у публічній церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня.

Причиною такої позиції стала його критика британської монархії через питання діаманта «Кохінур». Мамдані заявив, що у разі приватної зустрічі закликав би короля повернути цей коштовний камінь.

Попри відмову від приватної зустрічі, Мамдані та Чарльз коротко поспілкувалися під час заходу, де обмінялися рукостисканням.

Що відомо про діамант «Кохінур»

Діамант «Кохінур» – один із найвідоміших у світі, його вага становить 105,6 карата. Він входить до складу британських Скарбів Корони та зберігається в Лондонському Тауері.

Вважається, що алмаз, з якого виготовили «Кохінур», знайшли близько 1200 року, ймовірно в Індії. Назва походить із фарсі та означає «Гора світла».

У 1849 році, після захоплення Пенджабу, діамант перейшов під контроль Британської імперії. Згідно з Лахорським договором, його передали королеві Вікторії. Водночас індійська сторона наголошує, що це відбулося не добровільно, адже тодішній правитель Пенджабу Дуліп Сінгх був неповнолітнім.

«Кохінур» використовували в королівських регаліях, зокрема він прикрашав корону Марії Тек у 1911 році. Водночас під час коронації королеви-консорта Камілли у 2023 році від використання діаманта відмовилися через можливу негативну реакцію в Індії.

Читайте також

Принц Ендрю був позбавлений свого головного титулу через зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном
Експринц Ендрю переїхав до ферми, звідки постійно дзвонить Чарльзу III з проханням про помилування – ЗМІ
9 квiтня, 16:52
Король Чарльз показався у Шотландії
Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)
15 квiтня, 17:55
Американський президент позитивно відгукується про британського монарха
Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів
28 квiтня, 10:55
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Король Чарльз виступив з промовою в Конгресі США
Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх
28 квiтня, 23:25
Король Чарльз перебуває з візитом у США
Білий дім опублікував фото Трампа і Чарльза III з підписом «два королі»
Вчора, 01:48
Трамп попередив короля Британії про наміри Путіна
ЗМІ розсекретили розмову Трампа і короля Чарльза про Путіна
Вчора, 05:13
Трамп звернувся до своєї дружини під час промови у присутності Чарльза III
Трамп пожартував про свій шлюб на зустрічі з королем Чарльзом (фото)
Вчора, 10:52
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
Вчора, 16:29

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
