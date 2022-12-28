Міноборони назвало головні переваги РФ у війні з Україною

У рашистів є перевага у техніці та живій силі

Ганна Маляр переконана, що протистояння України та Росії перетворилося у війну ресурсів

У Росії достатньо ресурсів для початку наступу на іншому напрямку, але ворог не може ефективно використати цю перевагу. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю в етері національного телемарафону.

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За словами Маляр, зараз протистояння України та Росії перетворилося у війну ресурсів.

У Донецькій області тривають важкі бої. Росіяни за будь-яку ціну намагаюся наступати, зокрема захопити місто Бахмут, яке стало найгарячішою точкою на лінії фронту.

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Ганна Маляр відзначила, що Росія, на жаль, багата на ресурси. У неї є чимало техніки та живої сили. Тому недооцінювати ресурс ворога не варто. Заступниця міністра оборони підкреслила, що можна говорити про те, що зменшення ресурсів окупантів через втрати у війні можуть вплинути на якість та інтенсивність ведення бойових дій, але країна-агресор готова до тривалої війни.

Тобто у ворога може бути ресурс для того, аби почати наступ на іншому напрямку, однак тут вже питання в іншому. За словами Маляр, у росіян є перевага у техніці та живій силі, якщо порівнювати зі Збройними Силами України, але бої під Бахмутом свідчать, що російська армія не може ефективно воювати, тому доводиться залучати приватні військові компанії, зокрема «Вагнера», та завербованих до неї в'язнів.

«Міські бої вони (окупанти – «Главком») взагалі не витримують, вони програють одразу. Зараз ми бачимо, що й оточення у них не виходить. Тобто насправді вони можуть тільки ракети запускати», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач НАТО запевнив, що Росія вже програла війну в Україні.

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Також стало відомо, чому в Україні неможливо відремонтувати трофейну техніку рашистів.