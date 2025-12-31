Головна Світ Політика
Мерц заявив, що 2026 рік може бути вирішальним для Європи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут
фото: Reuters

Канцлер назвав війну в Україні «жахливою», і застеріг, що вона становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту

У своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу активніше відстоювати власні інтереси, щоб зберегти мир, стабільність та добробут у 2026 році, пише «Главком».

Мерц наголосив на необхідності самостійного курсу ЄС на тлі зростаючих загроз – від агресії Росії до напружених відносин із США та викликів світової економіки.

«Ми дедалі чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи», – заявив Мерц.

Канцлер назвав війну в Україні «жахливою», і застеріг, що вона становить пряму загрозу свободі та безпеці континенту. Він додав, що Німеччина щодня стикається з диверсіями, шпигунством та кібератаками, підкреслюючи, що конфлікт Росії з Україною – не ізольована подія, а частина ширшої геополітичної гри.

«Для нас, європейців, це означає, що ми повинні набагато рішучіше захищати та відстоювати свої інтереси самостійно», – заявив він.

Окремо Мерц згадав про виклики економічного протекціонізму і залежність ЄС від імпортної сировини, яку, за його словами, дедалі частіше використовують як політичний важіль тиску.

Також канцлер визнав, що відносини з США змінилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому у січні 2025 року. Хоча США залишаються союзником, Європа повинна взяти більше відповідальності на себе.

«Це може бути вирішальним роком для нашої країни та для Європи. Це може бути рік, у якому Німеччина та Європа з новою силою знову з’єднаються з десятиліттями миру, свободи та процвітання», – підсумував Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про ключові питання переговорів із Трампом, обговоривши російські спроби зірвати дипломатію та кроки України для забезпечення безпеки та миру. 

