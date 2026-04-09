НАТО переглядає роль США: Генсек Альянсу визнав проблему залежності

Європейські союзники змушені нарощувати оборону і брати більше відповідальності

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Вашингтоні заявив про поступову зміну підходів в Альянсі, зокрема щодо зменшення залежності від Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Рютте визнав, що протягом тривалого часу європейські країни надто покладалися на американську військову підтримку, тоді як їхні власні оборонні можливості скорочувалися.

«Я розвинув непохитну вдячність за цінність американського лідерства. Але я також мав можливість поміркувати над тим, що відбувається, коли союзники Америки сприймають це лідерство як належне», – заявив він.

За словами Генсека, частина європейських країн навіть почала сприймати військову силу як щось небажане, що призвело до зниження оборонних витрат.

Водночас Рютте підкреслив, що політика Дональда Трампа змусила союзників переглянути підхід до безпеки і збільшити витрати на оборону.

Він зазначив, що нові інвестиції створюють основу для більш рівноправного партнерства в межах НАТО – без «нездорової співзалежності».

Окремо Рютте наголосив на необхідності активнішої ролі європейських країн у забезпеченні безпеки стратегічних маршрутів, зокрема Ормузької протоки.

Навіть після оголошеного перемир’я між США та Іраном цей маршрут залишається нестабільним, і союзники мають бути готовими взяти на себе відповідальність за його захист. «Цей трансатлантичний альянс, принаймні наразі, незамінний», – додав Рютте.

Нагадаємо, що Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу не буде вирішене у найближчій перспективі.