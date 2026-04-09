Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО переглядає роль США: Генсек Альянсу визнав проблему залежності

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рютте визнав слабкість НАТО
скріншот з відео

Європейські союзники змушені нарощувати оборону і брати більше відповідальності

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Вашингтоні заявив про поступову зміну підходів в Альянсі, зокрема щодо зменшення залежності від Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Рютте визнав, що протягом тривалого часу європейські країни надто покладалися на американську військову підтримку, тоді як їхні власні оборонні можливості скорочувалися.

«Я розвинув непохитну вдячність за цінність американського лідерства. Але я також мав можливість поміркувати над тим, що відбувається, коли союзники Америки сприймають це лідерство як належне», – заявив він.

За словами Генсека, частина європейських країн навіть почала сприймати військову силу як щось небажане, що призвело до зниження оборонних витрат.

Водночас Рютте підкреслив, що політика Дональда Трампа змусила союзників переглянути підхід до безпеки і збільшити витрати на оборону.

Він зазначив, що нові інвестиції створюють основу для більш рівноправного партнерства в межах НАТО – без «нездорової співзалежності».

Окремо Рютте наголосив на необхідності активнішої ролі європейських країн у забезпеченні безпеки стратегічних маршрутів, зокрема Ормузької протоки.

Навіть після оголошеного перемир’я між США та Іраном цей маршрут залишається нестабільним, і союзники мають бути готовими взяти на себе відповідальність за його захист. «Цей трансатлантичний альянс, принаймні наразі, незамінний», – додав Рютте.

Нагадаємо, що Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу не буде вирішене у найближчій перспективі. 

Читайте також:

Теги: Марк Рютте США НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua