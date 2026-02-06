Головна Країна Суспільство
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У деяких областях 6 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Через негоду без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях
колаж: glavcom.ua

Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Також через негоду без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.

Як повідомлялося, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.

Російські війська атакували об’єкт критичної цивільної інфраструктури, яка забезпечувала теплом житлові будинки, лікарні, школи – сотні тисяч киян. Удар був завданий свідомо, в період сильних морозів, коли тепло – питання базового виживання людей.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною. За його словами, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

